Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за Томаса Кайла
Голливудская звезд Мишель Уильямс сыграла тайную свадьбу с ее возлюбленным, 43-режиссером Томасом Кайлом. До сих пор актриса не раскрывает подробности своей личной жизни.
Мишель Уильямс не сообщала поклонникам о своей свадьбе с Филом Эльверумом в 2018 году. Церемония прошла тайно, в связи с чем публика предположила, что по такому сценарию звезда решила пойти и в случае бракосочетания с Томасом Кайлом. Актриса была помолвлена с 42-летним режиссером, а также ждет от него ребенка. Слухи о свадьбе появились после того, как пару заметили с кольцами на безымянных пальцах. На данный момент звезды не прокомментировали ситуацию.
Как известно, у Мишель Уильямс есть 14-летняя дочь от Хита Леджера. До отношений с актрисой режиссер был женат на Анджеле Кристиан.
Мишель Уильямс не сообщала поклонникам о своей свадьбе с Филом Эльверумом в 2018 году. Церемония прошла тайно, в связи с чем публика предположила, что по такому сценарию звезда решила пойти и в случае бракосочетания с Томасом Кайлом. Актриса была помолвлена с 42-летним режиссером, а также ждет от него ребенка. Слухи о свадьбе появились после того, как пару заметили с кольцами на безымянных пальцах. На данный момент звезды не прокомментировали ситуацию.
Как известно, у Мишель Уильямс есть 14-летняя дочь от Хита Леджера. До отношений с актрисой режиссер был женат на Анджеле Кристиан.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:44