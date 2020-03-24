Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за Томаса Кайла





Мишель Уильямс не сообщала поклонникам о своей свадьбе с Филом Эльверумом в 2018 году. Церемония прошла тайно, в связи с чем публика предположила, что по такому сценарию звезда решила пойти и в случае бракосочетания с Томасом Кайлом. Актриса была помолвлена с 42-летним режиссером, а также ждет от него ребенка. Слухи о свадьбе появились после того, как пару заметили с кольцами на безымянных пальцах. На данный момент звезды не прокомментировали ситуацию.Как известно, у Мишель Уильямс есть 14-летняя дочь от Хита Леджера. До отношений с актрисой режиссер был женат на Анджеле Кристиан.