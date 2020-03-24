Ученые: Ежедневная медитация замедляет процессы старения и снижает уровень тревоги





В научном исследовании участвовал 41-летний буддийский монах Йонге Мингьюра Ринпоче, практикующий духовные практики ежедневно на протяжении всей своей жизни. С помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в течение 14-ти лет ученые периодически делали снимки его головного мозга для дальнейшего анализа и сравнения в системе BrainAge. В качестве контрольной группы специалисты получили результаты обследований 105-ти взрослых мужчин того же возраста, что и тибетский аскет.По итогам многолетнего мониторинга, исследователи оценили физиологическое состояние нейронной системы головного мозга 41-летнего монаха на 33 года, что свидетельствует о буквальном замедлении процесса старения на 8 лет. По словам профессора психиатрии в Университете Висконсин-Мэдисон, 60 тысяч часов формальной медитации значительно повысило все возможные характеристики мозговой деятельности, в том числе уровень стрессоустойчивости.В то же время, анализ на BrainAge показал «типичное старение» остальных 105 добровольцев эксперимента.