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Ученые обнаружили необычные свойства у красителя из Древнего Египта

Международная команда ученых недавно изучила свойства синего красителя, использовавшегося в Древнем Египте. Прозванный церулеумом, этот необычный пигмент оказался флуорофором, который можно использовать в биологических исследованиях.

Александрийская лазурь - один из самых старых искусственных синих пигментов. О его популярности говорит факт того, что краситель использовался во время создания короны всемирно известного бюста царицы Нефертити. Как оказалось, церулеум можно применять и для других целей. Международная исследовательская группа во главе с Институтом физической химии при Геттингенском университете создала новый наноматериал, который идеально подходит для визуализации с использованием ближней инфракрасной спектроскопии и микроскопии.

Дело в том, что александрийская лазурь принадлежит к группе веществ, известных как флуорофоры, которые могут выделять свет при определенных условиях. Таким образом, при применении к образцам пигменты обеспечивают четкое разрешение для современных микроскопов. Также известный как силикат кальция и меди, этот краситель используется для создания наноматериалов, которые в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса и флуоресцируют в ближнем ИК-диапазоне.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:27

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