Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко призналась, что не боится коронавируса





Экс-участница на своей странице в Instagram рассказала, что она не боится коронавируса, ведь защищать свой организм, соблюдать гигиену и быть осторожным нужно всегда, а не только в период распространения инфекции. Подобным правилам певица следует сама, она не любит панику и страх, а себя и детей защищает от инфекций всегда.Поклонники звезды, тем не менее, отметили, что их пугает не сам вирус, а то, с какими темпами в городах останавливается общественный транспорт и как быстро запретили все мероприятия.