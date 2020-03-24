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Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко призналась, что не боится коронавируса

Экс-участница проекта "Дом-2", певица Алиана Устиненко призналась, что вовсе не боится коронавируса, распространение которого по всему миру происходит очень быстрыми темпами. Просто брюнетка считает, что осторожным нужно быть всегда, а не только сейчас.
Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко призналась, что не боится коронавируса

Экс-участница на своей странице в Instagram рассказала, что она не боится коронавируса, ведь защищать свой организм, соблюдать гигиену и быть осторожным нужно всегда, а не только в период распространения инфекции. Подобным правилам певица следует сама, она не любит панику и страх, а себя и детей защищает от инфекций всегда.

Поклонники звезды, тем не менее, отметили, что их пугает не сам вирус, а то, с какими темпами в городах останавливается общественный транспорт и как быстро запретили все мероприятия.

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Добавил: Joker Сегодня, 14:58

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