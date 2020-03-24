Антон Беккужев: "Ира Пингвинова всегда будет "параноиком""





Телеведущий Антон Беккужев отметил, Ирина Пингвинова постоянно находится на негативе, хотя долгое время она состоит в отношениях с Дмитрием Чайковым. Блондинка до сих пор пытается узнать, о чем ее возлюбленный писал другим девушкам, когда переписывался с ними, о чем сама избранница мужчины узнала не так давно.Антон Беккужев считает, даже если Ирина Пингвинова и узнает всю правду, она все равно не перестанет ревновать Чайкова, что сказывается на ее отношениях с коллективом. Девушка грубит всем, ведет себя порой неадекватно и устраивает ссоры на ровном месте.