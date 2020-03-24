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Ведущая «Модного приговора» Юлия Барановская появилась в эфире шоу в аквамариновом пиджаке

В скором времени в эфир выйдет очередной выпуск «Модного приговора», где Юлия Барановская является одной из ведущих. На этот раз она появится на шоу в аквамариновом пиджаке и брюках с разрезами.
Ведущая «Модного приговора» Юлия Барановская появилась в эфире шоу в аквамариновом пиджаке

Жакет знаменитости с расклешенными рукавами и брюки в тон тёмному топу отлично подчеркнули стройность ее фигуры. Юлия Барановская выбрала для передачи довольно актуальный образ, который в скором времени оценят ее поклонники и коллеги по творческому цеху. Отмечается, что с 24-го по 27-е марта телезрители увидят на «Модном приговоре» и другие подходящие для данного сезона наряды.

Ценителей трендов ожидает преображение сильной героини шоу Натальи, любящей командовать супругом. Также публика увидит Анну, которая предпочитает спортивные костюмы, слишком умную Ольгу и располневшую Анастасию. Об этом сообщает Телепрограмма.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:20

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