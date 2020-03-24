В России в продажу поступил “антарктический” УАЗ “Патриот”





УАЗ “Патриот” выйдет ограниченным тиражом по случаю 200-летия с момента открытия Антарктиды. Данная версия отличается от стандартной наличием особого белого цвета кузова, а также черных стальных 16-дюймовых дисков и решетки радиатора. На то, что транспорт относится к спецверсии, должны указывать надписи на шильдиках. Автомобиль оснащен специальным багажником на крыше и штатной лестницей, находящейся на пятой двери. В перечне оснащения содержатся в том числе противотуманные фары, дополнительную систему отопления, круиз-контроль, в наличии функция подогрева руля, сидений и даже лобового стекла.“Патриот” Antarctic Edition имеет 2,7-литровый двигатель на 150 л.с., работающий в паре “механикой” на пять скоростей. Стоимость новинки на рынке России составит 1,06 млн рублей.