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В России в продажу поступил “антарктический” УАЗ “Патриот”

Для приобретения в России доступен “антарктический” УАЗ “Патриот” по цене 1,06 млн рублей. Суммарно планируется выпуск не более 200 экземпляров в рамках серии Antarctic Edition.
В России в продажу поступил “антарктический” УАЗ “Патриот”

УАЗ “Патриот” выйдет ограниченным тиражом по случаю 200-летия с момента открытия Антарктиды. Данная версия отличается от стандартной наличием особого белого цвета кузова, а также черных стальных 16-дюймовых дисков и решетки радиатора. На то, что транспорт относится к спецверсии, должны указывать надписи на шильдиках. Автомобиль оснащен специальным багажником на крыше и штатной лестницей, находящейся на пятой двери. В перечне оснащения содержатся в том числе противотуманные фары, дополнительную систему отопления, круиз-контроль, в наличии функция подогрева руля, сидений и даже лобового стекла.

“Патриот” Antarctic Edition имеет 2,7-литровый двигатель на 150 л.с., работающий в паре “механикой” на пять скоростей. Стоимость новинки на рынке России составит 1,06 млн рублей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:13

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