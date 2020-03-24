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Ведущий "Дом-2" Антон Беккужев одобряет желание Фёдора Стрелкова завести гарем

Среди участников телепроекта «Дом-2», которые находятся на «Острове любви» царят полная любовь и симпатия. Правда, этим могут похвастать не все пары и не все участники.
Ведущий "Дом-2" Антон Беккужев одобряет желание Фёдора Стрелкова завести гарем

Такими благоприятными условиями может гордиться только Фёдор Стрелков. Молодой человек стал собирателем гарема и теперь может выбирать, с которой из девушек он будет общаться днём, а которую пригласит к себе ночью. Фёдор имеет такое количество преданных поклонниц, что может позволить себе такое поведение. На днях у Стрелкова была фотосессия с Яной Захаровой, затем он отправился на романтическое свидание к Виктории Ди, а сегодня замечательно проводит время с помощью Аниты Кобелевой.

Ясно, что молодой человек чувствует себя довольным и счастливым, но зрителям кажется удивительным отношение к такому повороту событий ведущего Антон Беккужева. Антон не считает нужным вмешиваться в происходящее и заставить Федора Стрелкова вернуться в чувство и сделать осознанный выбор.

Создаётся впечатление, что ведущий не осуждает использование девушек Стрелковым. Поклонники шоу согласны, что основная вина в таком повороте сюжета лежит именно на девушках, но напоминают, что роль ведущего на проекте заключается в контроле участников вроде Фёдора.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:33

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