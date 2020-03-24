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Pornhub предоставит бесплатный премиум-доступ всем желающим из-за коронавируса

Руководство порнойсайта Pornhub предоставит бесплатный премиум-доступ всем желающим. Таким образом ресурс хочет побудить пользователей оставаться дома из-за пандемии коронавируса.
Pornhub предоставит бесплатный премиум-доступ всем желающим из-за коронавируса

Популярный порнографический портал Pornhub недавно предложил один из самых действенных способов удержать взрослое население дома, чтобы избежать распространения коронавируса. На время карантина вплоть до 23 апреля ресурс предоставляет бесплатный премиум-доступ к эротическому контенту. В дополнительном заявлении, опубликованном на веб-платформе Twitter, руководство сайта призывает пользователей самоизолироваться и не контактировать с потенциально зараженными людьми.

Стоит отметить, что подписка открывает доступ к видеороликам в разрешении в Full HD (1080p), воспроизведение которых не прерывается рекламой. Для получения бесплатной функции достаточно лишь пройти регистрацию, не нуждаясь во введении данных банковской карты. Как сообщают разработчики Pornhub, посещаемость на время пандемии существенно выросла. Подобная корреляция наблюдается с трафиком онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:07

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