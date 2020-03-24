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Хищные кальмары Гумбольдта общаются между собой на «световом языке»

Американские ученые из Морской станции Тимати Хопкинса при частном университете в Стэнфорде изучили поведение крупных хищных кальмаров, обитающих в водах течения Гумбольдта в восточной части Тихого океана. В результате длительного мониторинга, они выяснили, что представители вида Dosidicus Steenstrup общаются между собой на «световом языке».
Хищные кальмары Гумбольдта общаются между собой на «световом языке»

Кальмар Гумбольдта является одним из крупнейших животных семейства Ommastrephidae. Длина его мантии достигает почти двух метров и 50-ти килограмм веса. По словам ученых, как и другие представители класса головоногих, внушительные молюски обладают хроматофорами и способны быстро менять раскраску тела. Однако в отличие от остальных, хищники демонстрируют любопытствующее и интеллектуальное поведение, как в коммуникации внутри косяка, так и по отношению к внешним раздражителям.

Сотрудники Исследовательского института Аквариума залива Монтерей в полевых условиях убедились в способности общаться Dosidicus Steenstrup между собой, засняв повадки морских животных на видео. Бенджамин Берфорд и Брюс Робинсон заметили, что поведение кальмаров напрямую зависит от биолюминесцентных сигналов их сородичей, которые могут буквально излучать пульсирующий свет или мгновенно вспыхивать ярким окрасом.

Кроме того, «световой язык» полностью систематизирован и передает конкретную информацию, как предупреждение о нападении или другой опасности. Примечательно, что Dosidicus Steenstrup также реагировали на камеры ученых, которые не восприняли в качестве потенциальной угрозы, что только подтвердило высокую степень их интеллектуального развития.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:01

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