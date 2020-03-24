Хищные кальмары Гумбольдта общаются между собой на «световом языке»





Кальмар Гумбольдта является одним из крупнейших животных семейства Ommastrephidae. Длина его мантии достигает почти двух метров и 50-ти килограмм веса. По словам ученых, как и другие представители класса головоногих, внушительные молюски обладают хроматофорами и способны быстро менять раскраску тела. Однако в отличие от остальных, хищники демонстрируют любопытствующее и интеллектуальное поведение, как в коммуникации внутри косяка, так и по отношению к внешним раздражителям.Сотрудники Исследовательского института Аквариума залива Монтерей в полевых условиях убедились в способности общаться Dosidicus Steenstrup между собой, засняв повадки морских животных на видео. Бенджамин Берфорд и Брюс Робинсон заметили, что поведение кальмаров напрямую зависит от биолюминесцентных сигналов их сородичей, которые могут буквально излучать пульсирующий свет или мгновенно вспыхивать ярким окрасом.Кроме того, «световой язык» полностью систематизирован и передает конкретную информацию, как предупреждение о нападении или другой опасности. Примечательно, что Dosidicus Steenstrup также реагировали на камеры ученых, которые не восприняли в качестве потенциальной угрозы, что только подтвердило высокую степень их интеллектуального развития.