Из-за коронавируса скончался джазмен Ману Дибанго





О смерти Ману Дибанго стало известно 24 марта. Он скончался во Франции, на тот момент ему было 86 лет. Причиной послужили осложнения из-за коронавируса. Близкие звезды джаза решили сделать закрытые похороны. Официальное прощание с покойным исполнителем состоится, когда это станет возможным. На данный момент в стране введен запрет на проведение массовых мероприятий.Ману Дибанго обрел популярность благодаря исполнению традиционных для Камеруна народных мотивов, а песня “Soul Makossa”, выпущенная в 1971 году, стала наиболее известной из них. В дискографии музыканта имеется свыше 70 пластинок, в том числе записей концертов, а также альбомов-компиляций.