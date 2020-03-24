Продажи книги Тони Росса «Я не хочу мыть руки!» поднялись на 2000% из-за пандемии коронавируса





Впервые работа издавалась в 2001 году. Ее главную героиню все время просят мыть руки после разных занятий и пытаются объяснить, почему это необходимо. Продажи творения Тони Роса внезапно взлетели на 2000% в марте этого года по причине бушующей в мире пандемии. Сейчас автор книги соблюдает домашний карантин в связи со вспышкой коронавируса. По словам писателя, он не ожидал повышения востребованности своего произведения.Тони Росс является британским автором и иллюстратором детских произведений. В своей стране он обрел популярность написанием «Маленькой принцессы» и иллюстрированием сериала Франчески Симон «Ужасный Генри».