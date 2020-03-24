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Последствия Коронавируса: В своем шоу Ургант провёл интервью по видеосвязи

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса развлекательное шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без публики. Теперь это правило может коснуться и гостей программы – недавно ведущий Иван Ургант провёл интервью с актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом по видеосвязи.

Александр Ширвиндт остался дома и ответил на вопросы дистанционно. Данную информацию сообщили представители программы, опубликовав соответствующий пост в Instagram-аккаунте. Актёр соблюдает карантин, о чём и поговорит с Иваном Ургантом. Примечательно, что экран, на котором виден гость, ведущий разместил в кресле, где сидят его собеседники. Согласно кадру, сделанному на съёмках, телевизор держит один из работников шоу. Ноги молодого человека выглядывают из-под изображения режиссёра, что вызывает ощущение присутствия народного артиста РСФСР в студии. Данный выпуск вышел на Первом канале 23 марта.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:38

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