Последствия Коронавируса: В своем шоу Ургант провёл интервью по видеосвязи

Александр Ширвиндт остался дома и ответил на вопросы дистанционно. Данную информацию сообщили представители программы, опубликовав соответствующий пост в Instagram-аккаунте. Актёр соблюдает карантин, о чём и поговорит с Иваном Ургантом. Примечательно, что экран, на котором виден гость, ведущий разместил в кресле, где сидят его собеседники. Согласно кадру, сделанному на съёмках, телевизор держит один из работников шоу. Ноги молодого человека выглядывают из-под изображения режиссёра, что вызывает ощущение присутствия народного артиста РСФСР в студии. Данный выпуск вышел на Первом канале 23 марта.