Звезды «Дом-2» Захар Саленко и Яна Шафеева рассказали правду про Алесю Семеренко





Захар Саленко и Яна Шафеева посетили шоу «Бородина против Бузовой». Там, они рассказали, что отдыхали в одном из столичных клубов, когда к ним подошел мужчина и показал свою переписку с Алесей Семеренко. Он представился личным агентом девушки.По словам Захара, на тот момент он решил не фотографировать эту переписку, чтобы не компрометировать Алесю. Однако со временем молодой человек пожалел о своем решении. Как отмечает Саленко, Семеренко позволяла себе зарабатывать на жизнь с помощью выездов к богатым мужчинам.Тем не менее, у Захара Саленко и Яны Шафеевой нет прямых доказательств того, как именно подрабатывала Алеся Семеренко, а поэтому им поверили все-таки далеко не все. Стоит отметить, ранее и про парня Алеси Семеренко звезду проекта «Дом-2» Сергея Захарьяша говорили, что он подрабатывает с помощью оказания своих услуг богатым женщинам.