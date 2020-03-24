«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стал доступным для устройств с Android





«Гвинт» является серийной одноименной карточной игрой, сыгравшую одну из важнейших сюжетных линий, в романе Анджея Сапковского «Крещение огнём» из цикла «Ведьмак», и мини-версией action/RPG «Ведьмак 3: Дикая Охота». Выход мультиконсольного проекта на Microsoft Windows состоялся 23 октября 2018 года и спустя полтора месяца появилась платформа для PlayStation 4 и Xbox One.В то же время, пользователи с нетерпением ждали релиз для мобильных устройств, и в конце прошлого года дебютировала игра для iOS, а сегодня, 24-го марта 2020 года – для Android. Кроме того, разработчики выпустили для «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» тематические дополнения, включающие в себя наборы новых карт, лидеров фракций, новые механики и изменения в геймплее.Как известно, серийная игра была номинирована на «Самую многообещающую новую киберспортивную игру» на SXSW Gaming Awards в 2019 году.