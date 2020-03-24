Диетолог Жаклин Лондон дала советы по поддержке здоровых привычек во время карантина





Несмотря на панику в связи с происходящими событиями, эксперт рекомендует соблюдать обычный рацион и есть то же самое, что и во время работы в офисе. Для снижения шанса набрать лишний вес Жаклин Лондон советует заранее подготовить здоровые перекусы и хранить их в прозрачных контейнерах, чтобы они стояли в холодильнике на уровне глаз. Можно для фруктов использовать зубочистки, делать нарезку ананасов с мандаринами, черники с манго или бананов с клубникой. По словам диетолога, завтракать можно греческим йогуртом или творогом. При переедании из-за стресса во время карантина медик посоветовала делать паузы от домашней работы.Как отметила Лондон, если человек съел калорийную или вредную пищу, корить себя за это не стоит, поскольку такая ситуация не является признаком неудачи. Здоровьесберегающая модель питания поддерживает как умственное, так и физическое благополучие. По совету диетолога, следует заводить будильник для прогулок или практики медитаций. Если же у человека был трудный день и он хочет съесть что-то вкусное, нужно делать это со спокойной совестью.