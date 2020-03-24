Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового поколения
Одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий HP на своём веб-сайте анонсировала скорый выпуск VR-шлема виртуальной реальности нового поколения. Устройство разработано совместно с Microsoft и Valve.
Технические подробности новинки и дата её выхода на данный момент неизвестны. Согласно информации на веб-сайте компании, релиз гаджета, разрабатываемого на базе Steam VR, поможет задать новый стандарт качества в индустрии. Как заверяют представители HP, из всех доступных на рынке устройств предстоящий шлем виртуальной реальности станет наиболее иммерсивным, удобным и комфортным вариантом для пользователей. Судя по данным на странице с анонсом, продукт будет назван Reverb G2.
Технические подробности новинки и дата её выхода на данный момент неизвестны. Согласно информации на веб-сайте компании, релиз гаджета, разрабатываемого на базе Steam VR, поможет задать новый стандарт качества в индустрии. Как заверяют представители HP, из всех доступных на рынке устройств предстоящий шлем виртуальной реальности станет наиболее иммерсивным, удобным и комфортным вариантом для пользователей. Судя по данным на странице с анонсом, продукт будет назван Reverb G2.
Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:58