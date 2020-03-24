АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового поколения

Одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий HP на своём веб-сайте анонсировала скорый выпуск VR-шлема виртуальной реальности нового поколения. Устройство разработано совместно с Microsoft и Valve.
Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового поколения

Технические подробности новинки и дата её выхода на данный момент неизвестны. Согласно информации на веб-сайте компании, релиз гаджета, разрабатываемого на базе Steam VR, поможет задать новый стандарт качества в индустрии. Как заверяют представители HP, из всех доступных на рынке устройств предстоящий шлем виртуальной реальности станет наиболее иммерсивным, удобным и комфортным вариантом для пользователей. Судя по данным на странице с анонсом, продукт будет назван Reverb G2.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стал доступным для устройств с…
Диетолог Жаклин Лондон дала советы по поддержке здоровых привычек во время…
Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового…
Обновленные Hyundai Solaris появились на авторынке…
Съемочная группа “Ведьмака” показала запись битвы главного героя с…
Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в…
Японские ученые изобрели быстрый способ очистки…
Xiaomi анонсировала выход аудио-колонки Mirror Art Bluetooth…
Звезды «Дом-2» Захар Саленко и Яна Шафеева рассказали правду про Алесю…
Медики раскрыли пользу апельсинов при…
Приложение WhatsApp предоставит возможность проверки информации на…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина избила Дениса Мокроусова после его высказывания по поводу неудачного…
Восстановление естественных экосистем поможет охладить…
Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта…
Стало известно о новых возможностях iOS…
Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии…
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от…
В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8…
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на…
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от…
Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на…
Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon…
Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с…
Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за…
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского…
Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big…
В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021…
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила…
Просмотреть все новости