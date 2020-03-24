Обновленные Hyundai Solaris появились на авторынке России





4-дверный седан Hyundai Solaris наконец-то появился в наличии у российских дилерских центров. Известно, что большую часть обновленных моделей собрали на фирменном предприятии в Санкт-Петербурге. Рестайлинг существенно затронул салон, который получил новое оформление, аналоговую панель приборов и кнопки переключения на центральной консоли. Что касается дизайна экстерьера, то здесь можно заметить противотуманную оптику, хромированные элементы, а также видоизмененные формы радиаторной решетки и бамперов.В техническом плане нововведений не ожидалось. Диапазон двигателей все так же представлен 1,4-литровым и 1,6-литровым моторами, которые выдают до 100 и 123 лошадиных сил соответственно. Они дополняются 6-ступенчатыми МКПП либо АКПП. Известно, что лишь комплектация Active Plus оснащена кондиционером, которую можно приобрести за 840 тысяч рублей. В то же время, базовая версия обойдется покупателям в 765 тыс. рублей, а топовая - за 1,5 млн рублей.