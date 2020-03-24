Съемочная группа “Ведьмака” показала запись битвы главного героя с кикиморой





Отвечающий за организацию сражений Владимир Фурдик привлек одновременно несколько человек, чтобы качественно снять сцену, открывающую сериал. Каждый участник орудовал палкой, имитирующей ногу монстра, со специальной стойки. До начала съемок были проведены тренировки, в которых команда отработала основные движения поединка. В Netflix посоветовали замедлить эту сцену при просмотре, чтобы увидеть, как Геральт просчитывает свои дальнейшие ходы. Согласно заявлениям Фурдика, персонаж должен знать, как будут развиваться события, за три секунды, а потом начинать бой.Известно, что в 2021 году на экраны выйдет продолжение “Ведьмака”, до конца 2020 года в прокате появится мультипликационная лента о молодости Весемира “Кошмар волка”. Наставника главного героя на экране воплотит Ким Бодниа.