Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии





Эволюционные биологи на протяжении многих лет искали окаменелости, проливающие свет на происхождение многоклеточных организмов. Они неоднократно находили комплекс ископаемых организмов, населявших Землю в эдиакарском периоде неопротерозойской эры, однако большая часть окаменелостей не имеет отношения к современным видам животных, ввиду не характерной ветвящейся и мягкотелой структуры. Однако, спустя 15 лет постоянной исследовательской работы, ученым удалось найти первого предка, используя трехмерный лазер.По словам геолога Скотта Эванса, они давно предполагали, что первые билатерии существовали в неопротерозойской эре, но распознать их было практически невозможно. Чтобы найти Ikaria warioota, имеющего размеры, сопоставимые с игольным ушком, эксперты провели 3Д-сканирование, который показал четкую форму двустороннего симметричного тела с головой и хвостом.Подытожив захватывающее открытие, ученые сообщили, что кроме самого животного, они заметили V-образные норы, свидетельствующие об уникальном способе передвижения билатерии путем сокращения мускулатуры.