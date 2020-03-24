АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии

Американские геологи из University of California Riverside обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии. Согласно сообщению в научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences, червеобразное существо относится к билатеральному таксону и его размер не превышает 7 миллиметров.
Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии

Эволюционные биологи на протяжении многих лет искали окаменелости, проливающие свет на происхождение многоклеточных организмов. Они неоднократно находили комплекс ископаемых организмов, населявших Землю в эдиакарском периоде неопротерозойской эры, однако большая часть окаменелостей не имеет отношения к современным видам животных, ввиду не характерной ветвящейся и мягкотелой структуры. Однако, спустя 15 лет постоянной исследовательской работы, ученым удалось найти первого предка, используя трехмерный лазер.

По словам геолога Скотта Эванса, они давно предполагали, что первые билатерии существовали в неопротерозойской эре, но распознать их было практически невозможно. Чтобы найти Ikaria warioota, имеющего размеры, сопоставимые с игольным ушком, эксперты провели 3Д-сканирование, который показал четкую форму двустороннего симметричного тела с головой и хвостом.

Подытожив захватывающее открытие, ученые сообщили, что кроме самого животного, они заметили V-образные норы, свидетельствующие об уникальном способе передвижения билатерии путем сокращения мускулатуры.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стал доступным для устройств с…
Диетолог Жаклин Лондон дала советы по поддержке здоровых привычек во время…
Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового…
Обновленные Hyundai Solaris появились на авторынке…
Съемочная группа “Ведьмака” показала запись битвы главного героя с…
Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в…
Японские ученые изобрели быстрый способ очистки…
Xiaomi анонсировала выход аудио-колонки Mirror Art Bluetooth…
Звезды «Дом-2» Захар Саленко и Яна Шафеева рассказали правду про Алесю…
Медики раскрыли пользу апельсинов при…
Приложение WhatsApp предоставит возможность проверки информации на…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина избила Дениса Мокроусова после его высказывания по поводу неудачного…
Восстановление естественных экосистем поможет охладить…
Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта…
Стало известно о новых возможностях iOS…
Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии…
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от…
В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8…
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на…
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от…
Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на…
Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon…
Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с…
Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за…
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского…
Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big…
В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021…
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила…
Просмотреть все новости