Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии
Американские геологи из University of California Riverside обнаружили первого предка всех живых организмов в Австралии. Согласно сообщению в научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences, червеобразное существо относится к билатеральному таксону и его размер не превышает 7 миллиметров.
Эволюционные биологи на протяжении многих лет искали окаменелости, проливающие свет на происхождение многоклеточных организмов. Они неоднократно находили комплекс ископаемых организмов, населявших Землю в эдиакарском периоде неопротерозойской эры, однако большая часть окаменелостей не имеет отношения к современным видам животных, ввиду не характерной ветвящейся и мягкотелой структуры. Однако, спустя 15 лет постоянной исследовательской работы, ученым удалось найти первого предка, используя трехмерный лазер.
По словам геолога Скотта Эванса, они давно предполагали, что первые билатерии существовали в неопротерозойской эре, но распознать их было практически невозможно. Чтобы найти Ikaria warioota, имеющего размеры, сопоставимые с игольным ушком, эксперты провели 3Д-сканирование, который показал четкую форму двустороннего симметричного тела с головой и хвостом.
Подытожив захватывающее открытие, ученые сообщили, что кроме самого животного, они заметили V-образные норы, свидетельствующие об уникальном способе передвижения билатерии путем сокращения мускулатуры.
Эволюционные биологи на протяжении многих лет искали окаменелости, проливающие свет на происхождение многоклеточных организмов. Они неоднократно находили комплекс ископаемых организмов, населявших Землю в эдиакарском периоде неопротерозойской эры, однако большая часть окаменелостей не имеет отношения к современным видам животных, ввиду не характерной ветвящейся и мягкотелой структуры. Однако, спустя 15 лет постоянной исследовательской работы, ученым удалось найти первого предка, используя трехмерный лазер.
По словам геолога Скотта Эванса, они давно предполагали, что первые билатерии существовали в неопротерозойской эре, но распознать их было практически невозможно. Чтобы найти Ikaria warioota, имеющего размеры, сопоставимые с игольным ушком, эксперты провели 3Д-сканирование, который показал четкую форму двустороннего симметричного тела с головой и хвостом.
Подытожив захватывающее открытие, ученые сообщили, что кроме самого животного, они заметили V-образные норы, свидетельствующие об уникальном способе передвижения билатерии путем сокращения мускулатуры.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:34