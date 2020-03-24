Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина избила Дениса Мокроусова после его высказывания по поводу неудачного "волшебства"





История любви Алены Савкиной и массажиста Дениса Мокроусова начиналась очень красиво, о чем не раз писали поклонники реалити-шоу. Молодая мамочка привела своего избранника на проект, а как только его потенциальная теща Татьяна Владимировна Григорьевская уехала во Владивосток в отпуск, мужчину буквально насильно переселили в дом к его избраннице. Вот только после переезда пара начала часто ссориться между собой, а отношения стали натянутыми.Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина хотела "волшебства", а вот Денис Мокроусов не спешил. Тем не менее, позже он сдался, и отношения стали полноценными. Затем Рапунцель-младшая заговорила о скорой свадьбе, чему мужчина также противился. Молодая мамочка готова была уже отправиться в ЗАГС и подать заявление, но тут Денис Мокроусов не выдержал и рассказал, что именно его не устраивает в избраннице.По мнению Мокроусова, Алена Савкина ведет себя слишком неприемлемо после распития спиртных напитков, к тому же, ему совсем не нравится, что во время "волшебства" девушка совсем не проявляет активность. Так как сказал об этом массажист прямо на Лобном месте, то заявил он о курьезной ситуации практически на всю страну. Алена Рапунцель не выдержала и набросилась на избранника с кулаками, избив его за обидные слова.