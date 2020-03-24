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Японские ученые изобрели быстрый способ очистки воды

Японские ученые узнали, как можно быстро очистить воду от добавок и тяжелых металлов. Новый способ помог большой части жителей ускорить получение доступа к чистой жидкости.
Японские ученые изобрели быстрый способ очистки воды

Эксперты сформировали одностадийный этап, повышающий умение наноуглеродов убирать токсичные ионы тяжелых химических элементов из воды. Как отметили японские специалисты, наноуглероды нужны для очистки жидкости за счет адсорбции вышеупомянутых ионов, красителей, газов или органических соединений. Для повышения эффективности процесса очистки научные сотрудники добавили молекулы, создавшие крепкие связи с химическими элементами в виде тяжелых металлов.

Ученые соединили источники аминогрупп и углерода, поместив образовавшуюся смесь в специальную камеру из стекла. Далее ее подвергли воздействию высокого напряжения и создали плазму в жидкости.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:26

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