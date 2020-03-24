Xiaomi анонсировала выход аудио-колонки Mirror Art Bluetooth Speaker





Xiaomi Mirror Art - это новый музыкальный центр с поддержкой Bluetooth, а также со встроенным IPS-дисплеем диаметром 21,5 дюйма и разрешением FullHD. Экран расположен внутри колонки и остается видимым благодаря стеклу с высокой прозрачностью и устойчивостью к бликам. Гаджет весит около 10 килограммов, в то время как корпус выполнен из алюминиевого сплава. Два динамика диаметром 100 мм размещены на передней панели, тем самым закрывая значительную часть экрана.Дисплей используется скорее для визуализации музыки, создания абстрактной картины на фоне настроения композиции, а не воспроизведения фильмов или видеоигр. Трейлер, недавно опубликованный на веб-платформе Youtube, также продемонстрировал возможность отображения текста. Mirror Art является очередным проектом, который Xiaomi представил на собственной платформе для коллективного финансирования. Инвесторы смогут приобрести колонку за 430 долларов, а на прилавках динамик появится с ценником в 550 долларов.