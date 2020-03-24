Медики раскрыли пользу апельсинов при похудении





В рамках эксперимента на лабораторных мышах, ученые выяснили, как влияют находящиеся в апельсинах соединения на метаболизм. Одна из двух групп подопытных получала корм с холестерином и жирами, а вторая – насыщенную нобилетином еду. Данный флавоноид выделяется из кожуры цитрусовых. Спустя время исследователи заметили, что мыши из первой группы были гораздо толще своих сородичей. При этом питающиеся экстрактом апельсина грызуны похудели благодаря ускорению метаболизма.Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов и других цитрусовых благоприятно влияет на фигуру, помогая избавляться от лишнего веса. Похудение протекает более эффективно, если вводить в рацион данные продукты, которые также способствуют очищению организма и укрепляют иммунитет.