АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Медики раскрыли пользу апельсинов при похудении

Медики назвали апельсины эффективными при похудении за счет ускорения метаболизма. Результаты нового исследования передает научно-популярное издание ScienceDaily.

В рамках эксперимента на лабораторных мышах, ученые выяснили, как влияют находящиеся в апельсинах соединения на метаболизм. Одна из двух групп подопытных получала корм с холестерином и жирами, а вторая – насыщенную нобилетином еду. Данный флавоноид выделяется из кожуры цитрусовых. Спустя время исследователи заметили, что мыши из первой группы были гораздо толще своих сородичей. При этом питающиеся экстрактом апельсина грызуны похудели благодаря ускорению метаболизма.

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов и других цитрусовых благоприятно влияет на фигуру, помогая избавляться от лишнего веса. Похудение протекает более эффективно, если вводить в рацион данные продукты, которые также способствуют очищению организма и укрепляют иммунитет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стал доступным для устройств с…
Диетолог Жаклин Лондон дала советы по поддержке здоровых привычек во время…
Microsoft, Valve и HP разработали VR-шлем нового…
Обновленные Hyundai Solaris появились на авторынке…
Съемочная группа “Ведьмака” показала запись битвы главного героя с…
Геологи обнаружили первого предка всех живых организмов в…
Японские ученые изобрели быстрый способ очистки…
Xiaomi анонсировала выход аудио-колонки Mirror Art Bluetooth…
Звезды «Дом-2» Захар Саленко и Яна Шафеева рассказали правду про Алесю…
Медики раскрыли пользу апельсинов при…
Приложение WhatsApp предоставит возможность проверки информации на…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина избила Дениса Мокроусова после его высказывания по поводу неудачного…
Восстановление естественных экосистем поможет охладить…
Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта…
Стало известно о новых возможностях iOS…
Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии…
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от…
В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8…
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на…
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от…
Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на…
Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon…
Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с…
Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за…
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского…
Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big…
В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021…
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила…
Просмотреть все новости