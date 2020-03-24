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Приложение WhatsApp предоставит возможность проверки информации на достоверность

Команда разработчиков WhatsApp проводит испытание новой опции популярного мессенджера для борьбы с фейками и дезинформационными сообщениями. Как известно, в ближайшем будущем все пользователи приложения смогут осуществлять внутрисистемную проверку на достоверность.
Приложение WhatsApp предоставит возможность проверки информации на достоверность

Согласно предварительной информации, в первую очередь, функция предварительной проверки входящих сообщений будет доступна в бета-версии WhatsApp на Android. Принцип работы алгоритма новой опции заключается в мгновенной поисковой оптимизации любого сообщения в один клик. Пользователь мессенджера будет иметь возможность выбрать иконку «лупа» с правой стороны чата, после чего в соответствующем окне необходимо нажать на «Search Web» и ознакомиться с результатами проверки.

По словам разработчиков, так называемый, фильтр дезинформации, поможет в борьбе в фейками, вводящими в заблуждение юзеров и сеющими панику в массах. Кроме того, все зарегистрированные пользователи будут защищены от соучастия в распространении неправды в личных чатах с друзьями и общественных группах.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:02

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