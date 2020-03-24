Восстановление естественных экосистем поможет охладить планету





По данным исследования, опубликованного в журнале Nature, леса теряют способность поглощать углекислый газ, сдерживая таким образом климатические изменения. Ранее тропические деревья в Африке и Южной Америке каждый год поглощали до 4,4 млрд тонн углекислого газа. Экспертам из Университета Лидса удалось выяснить, что с 1990-х годов тропические леса поглощают всё меньше углекислого газа. Географы считают, что к подобному приводит более высокая смертность деревьев, погибающих вследствие роста температуры и засух.Как отмечается, за последние 50 лет примерно 15% леса в бассейне Амазонки было уничтожено из-за вырубок. Специалисты предупредили: к 2035 году амазонские леса могут полностью прекратить поглощать углекислый газ, что спровоцирует усиление глобального потепления. Для предотвращения такой ситуации в Бразилии и других тропических странах целесообразно восстановить растительность. До этого в журнале Science опубликовали исследование, которое объясняет, что сокращение леса способствует нагреву суши, а восстановление – похолоданию. Нередко причина дефицита пресной воды также кроется в обезлесении.Бороться с климатическими изменениями поможет и реинтродукция утерянных видов животных. Тем не менее это способно привести к различным последствиям для разных регионов планеты. Британские эксперты рассказали, что в Европе и Северной Америке число видов, которое реально вернуть, весьма ограничено. Вероятно, что хищники получат больший контроль над травоядными, чем в прошлом. Как передаёт издание Коммерсантъ, увеличенная популяция волков в западных странах снизит популяцию травоядных животных, что окажет положительное влияние на растительность. Учёные подчеркнули: разрушение естественных экосистем поспособствует тому, что окружающая среда станет непригодной для жизни, а потому их восстановление должно являться приоритетной задачей.