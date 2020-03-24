Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта «Дом-2»





В последнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» девушка призналась, что изоляция от телестройки дается ей с трудом. Она считает себя полным энергии и позитива человеком, которому тяжело четырнадцать дней переносить замкнутое пространство, даже скрашенное наличием семьи.Вероятно, именно по этой причине её коллеги Ольга Бузова и Влад Кадони воспользовались видеосвязью в процессе телешоу. Так как Бородина защищает семейные ценности на телепроекте, её пригласили обсудить судьбы участников на «Спаси свою любовь». Зрители знают её внимание к парам, которые приходят решать свои семейные проблемы.Организаторы не стали тревожить Ольгу Орлову, которая тоже вынуждена находиться в самоизоляции. Её развлекать 14 дней в квартире остается только собакам.Поклонники телешоу в комментариях сильно переживают и с нетерпением ожидают возвращение обеих ведущих на площадку.