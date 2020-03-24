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Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта «Дом-2»

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, которая отпраздновала свой недавний день рождения на французском горнолыжном курорте в Куршавеле, теперь находится на карантине в собственной квартире. По ее словам, она не может долго жить вне проекта.
Ксения Бородина тяжело переносит изоляцию от телепроекта «Дом-2»

В последнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» девушка призналась, что изоляция от телестройки дается ей с трудом. Она считает себя полным энергии и позитива человеком, которому тяжело четырнадцать дней переносить замкнутое пространство, даже скрашенное наличием семьи.

Вероятно, именно по этой причине её коллеги Ольга Бузова и Влад Кадони воспользовались видеосвязью в процессе телешоу. Так как Бородина защищает семейные ценности на телепроекте, её пригласили обсудить судьбы участников на «Спаси свою любовь». Зрители знают её внимание к парам, которые приходят решать свои семейные проблемы.

Организаторы не стали тревожить Ольгу Орлову, которая тоже вынуждена находиться в самоизоляции. Её развлекать 14 дней в квартире остается только собакам.

Поклонники телешоу в комментариях сильно переживают и с нетерпением ожидают возвращение обеих ведущих на площадку.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

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