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Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии коронавируса

Оксана Самойлова оказалась взаперти дома вместе с детьми из-за пандемии коронавируса. Избранница рэпера Джигана описала свою жизнь в новой публикации в сети Instagram.

В своем микроблоге Оксана Самойлова рассказывала, что не могла выехать из США из-за ситуации в мире, но 23 марта она уже была дома. Вместе с детьми она отправилась на обязательный карантин, отметив, что момент возвращения она представляла себе совсем по-другому. Модель пообещала себе привыкнуть к новой реальности, а также сообщила, что станет думать только о себе и детях, а еще постарается жить привычно. В частности, Самойлова намерена быть для наследников прежней “веселой мамой”, поскольку считает, что они не должны страдать от поступков родителей. В своем обращении к публике она не припомнила Джигана, но около недели назад сообщала: “Сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды”.

Оксана Самойлова опровергла слухи об избиениях, а также отметила, что не лишает музыканта родительских прав. Она не намерена говорить о произошедшем на разнообразных шоу или раскрывать подробности в Сети.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:36

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