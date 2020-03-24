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Стало известно о новых возможностях iOS 14

В сети появилась информация о новых возможностях операционной системы iOS 14. С помощью напоминаний, созданных на основе определения местоположения, использование гаджетов станет более удобным.
Стало известно о новых возможностях iOS 14

Благодаря обновлениям операционной системы и добавлению режима дополненной реальности в будущем с помощью смартфона можно будет увидеть, когда кто-то не прибудет в определенное место в назначенное время. Эта дополнительная функция позволит родителям распознавать местонахождение своих детей. Также система пришлет напоминание в случае изменения места пребывания интересующего человека.

В данное время приложение Apple Maps показывает лишь общие данные, состоящие из адреса, фото, телефона и событий «Сегодня в Apple». Компания занимается разработкой нового рабочего стола iOS, а также нового раздела для просмотра своих приложений, он будет выглядеть в виде списка.

Компания Apple выпустит новый iOS 14 одновременно с новым смартфоном iPhone 12.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:44

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