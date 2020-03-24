Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского шпиона»





Уникальный сериал был создал по заказу Channel 4 киностудией Rogan Prodaction, ранее сотрудничавшей с BBC. Съемки документальной ленты от режиссера Ника Грина проходили непосредственно в Великобритании, а также в США, Европе и России. Как известно, главный сюжет расскажет о непростом пути агента КГБ к посту главы государства, а также о том, как знания в области шпионажа и личный опыт помогут ему в политике. В первой части, показанной 23-го марта, согласно заметке The Guardian, зрители познакомились с «человеком за злодейским мифом», а также увидели вдову бывшего сотрудника ФСБ Марину Литвиненко и дочь Бориса Ельцина – Татьяну Юмашеву.О съемках трехсерийного фильма стало известно еще в августе прошлого года во время официального анонса британского телеканала, в котором рассказывалось о теме сюжета:. Кроме того, стало известно, что зритель увидит настоящее интервью с женой покойного Александра Литвиненка, отравленного полонием-210 в Лондоне 12 лет назад, а также, что в работе над сериалом трудилась группа западных и российских политологов.Как известно, все три части "Putin: A Russian Spy Story" будут показаны в Европе, США и России.