АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 показал 23-го марта 2020 года первую часть документального сериала «Путин: История русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story). В трехсерийной картине рассказывается история агента КГБ, который стал бессменным президентом.
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского шпиона»

Уникальный сериал был создал по заказу Channel 4 киностудией Rogan Prodaction, ранее сотрудничавшей с BBC. Съемки документальной ленты от режиссера Ника Грина проходили непосредственно в Великобритании, а также в США, Европе и России. Как известно, главный сюжет расскажет о непростом пути агента КГБ к посту главы государства, а также о том, как знания в области шпионажа и личный опыт помогут ему в политике. В первой части, показанной 23-го марта, согласно заметке The Guardian, зрители познакомились с «человеком за злодейским мифом», а также увидели вдову бывшего сотрудника ФСБ Марину Литвиненко и дочь Бориса Ельцина – Татьяну Юмашеву.

О съемках трехсерийного фильма стало известно еще в августе прошлого года во время официального анонса британского телеканала, в котором рассказывалось о теме сюжета: «агент Путин вырывается из бедности, начав работать в КГБ демонстрируя образ русского Джеймса Бонда». Кроме того, стало известно, что зритель увидит настоящее интервью с женой покойного Александра Литвиненка, отравленного полонием-210 в Лондоне 12 лет назад, а также, что в работе над сериалом трудилась группа западных и российских политологов.

Как известно, все три части "Putin: A Russian Spy Story" будут показаны в Европе, США и России.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии…
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от…
В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8…
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на…
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от…
Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на…
Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon…
Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с…
Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за…
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского…
Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big…
В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021…
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила…
Ученые определили, сколько родственников может быть среди…
Американские ученые предложили новую методику по борьбе с…
Сергей Шойгу проверился на коронавирус после возвращения из…
За сутки из Московской больницы в Коммунарке было выписано 70…
Ученые определили край Млечного…
Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное…
Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R.…
Появились новые данные о лабораторном происхождении…
Врач-инфекционист рассказал о механизме заражения новым…
В США призвали перенести дату Олимпиады-2020 из-за пандемии…
Анна Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших…
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут…
Президент UFC Дана Уайт нашел подходящее место для боя Хабиба Нурмагомедова с Тони…
Huawei Kirin 820 5G с Mali-G57 превзошел по производительности Snapdragon…
Эксперты «Росконтроля» назвали лучшее овсяное печенье отечественного…
Просмотреть все новости