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В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8 Pro

Недавно стало известно о появлении готовящегося к выходу OnePlus 8 Pro в AL Benchmark. Характеристики нового смартфона размещены на просторах Сети.

Согласно предоставленным сведениям, гаджет работает на базе чипа Snapdragon 865. Разработчики оснастили OnePlus 8 Pro ОЗУ на 12 Гб и операционной системой в виде Android 10. Флэш-накопитель представлен с 512 Гб. Протестированный на производительность аппарат занял в AL Benchmark 22-е место, а его суммарный результат составил 33 480 баллов. Выше данного мобильного устройства в рейтинге оказались Xiaomi Mi 10 и HONOR 9X, а также некоторые другие смартфоны.

За обеспечение питания в новинке отвечает батарея емкостью 4500 мАч. OnePlus 8 Pro обладает 6,65-дюймовым дисплеем и поддержкой 5G. Девайс обзаведется основной камерой с датчиком изображения на 48 Мп и 32-мегапиксельной «фронталкой».

Как сообщается в Сети, смартфон является брендом компании BBK Electronix. Официальная презентация модели может состояться в ближайшее время.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:28

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