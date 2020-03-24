Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от чувств"
Звезда и участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, что после последней ссоры с возлюбленным Ильей Яббаровым она была готова покинуть периметр навсегда. Более того, на общем собрании на Лобном месте брюнетка даже вытянула заветную черную метку, но все же решила остаться.
Анастасия Голд рассказала, что была готова собрать вещи и просто покинуть проект навсегда. Она пыталась построить отношения, но в какой-то момент у звезды реалити просто опустились руки. Тогда она подумала, что надо уходить. Сидя на Лобном месте, Голд думала только о том, что если метка выпадет ей, значит это — судьба, нужно уйти. Участница проекта добавила, строя свою любовь, она пыталась кого-то спасать, но сил не хватило.
Тем не менее, даже после того, как Голд выпала черная метка, коллеги уговорили ее остаться и дать Илье Яббарову еще один шанс проявить себя. Ведущие, по мнению брюнетки, тоже не хотят с ней прощаться, поскольку видят, что в их паре настоящие чувства, а Яббаров был готов даже уйти сразу вслед за избранницей, но только в "свободное" плавание.
Шоумен отметил, он находится на проекте уже шестой год подряд, а потому для него это как должное. Если бы Голд встала и ушла, добавил Илья Яббаров, он бы без раздумий отправился за ней.
Анастасия Голд рассказала, что была готова собрать вещи и просто покинуть проект навсегда. Она пыталась построить отношения, но в какой-то момент у звезды реалити просто опустились руки. Тогда она подумала, что надо уходить. Сидя на Лобном месте, Голд думала только о том, что если метка выпадет ей, значит это — судьба, нужно уйти. Участница проекта добавила, строя свою любовь, она пыталась кого-то спасать, но сил не хватило.
Тем не менее, даже после того, как Голд выпала черная метка, коллеги уговорили ее остаться и дать Илье Яббарову еще один шанс проявить себя. Ведущие, по мнению брюнетки, тоже не хотят с ней прощаться, поскольку видят, что в их паре настоящие чувства, а Яббаров был готов даже уйти сразу вслед за избранницей, но только в "свободное" плавание.
Шоумен отметил, он находится на проекте уже шестой год подряд, а потому для него это как должное. Если бы Голд встала и ушла, добавил Илья Яббаров, он бы без раздумий отправился за ней.