Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от чувств"





Анастасия Голд рассказала, что была готова собрать вещи и просто покинуть проект навсегда. Она пыталась построить отношения, но в какой-то момент у звезды реалити просто опустились руки. Тогда она подумала, что надо уходить. Сидя на Лобном месте, Голд думала только о том, что если метка выпадет ей, значит это — судьба, нужно уйти. Участница проекта добавила, строя свою любовь, она пыталась кого-то спасать, но сил не хватило.Тем не менее, даже после того, как Голд выпала черная метка, коллеги уговорили ее остаться и дать Илье Яббарову еще один шанс проявить себя. Ведущие, по мнению брюнетки, тоже не хотят с ней прощаться, поскольку видят, что в их паре настоящие чувства, а Яббаров был готов даже уйти сразу вслед за избранницей, но только в "свободное" плавание.Шоумен отметил, он находится на проекте уже шестой год подряд, а потому для него это как должное. Если бы Голд встала и ушла, добавил Илья Яббаров, он бы без раздумий отправился за ней.