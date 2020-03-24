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Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от чувств"

Звезда и участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, что после последней ссоры с возлюбленным Ильей Яббаровым она была готова покинуть периметр навсегда. Более того, на общем собрании на Лобном месте брюнетка даже вытянула заветную черную метку, но все же решила остаться.
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от чувств"

Анастасия Голд рассказала, что была готова собрать вещи и просто покинуть проект навсегда. Она пыталась построить отношения, но в какой-то момент у звезды реалити просто опустились руки. Тогда она подумала, что надо уходить. Сидя на Лобном месте, Голд думала только о том, что если метка выпадет ей, значит это — судьба, нужно уйти. Участница проекта добавила, строя свою любовь, она пыталась кого-то спасать, но сил не хватило.

Тем не менее, даже после того, как Голд выпала черная метка, коллеги уговорили ее остаться и дать Илье Яббарову еще один шанс проявить себя. Ведущие, по мнению брюнетки, тоже не хотят с ней прощаться, поскольку видят, что в их паре настоящие чувства, а Яббаров был готов даже уйти сразу вслед за избранницей, но только в "свободное" плавание.

Шоумен отметил, он находится на проекте уже шестой год подряд, а потому для него это как должное. Если бы Голд встала и ушла, добавил Илья Яббаров, он бы без раздумий отправился за ней.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 12:34

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