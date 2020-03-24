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В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от NVIDIA

Облачный игровой сервис для России GeForce Now от NVIDIA стал бесплатным на месяц, чтобы занять пользователей Сети на время самоизоляции. Игроки могут воспользоваться этой возможностью без необходимости в обязательном порядке привязывать банковскую карту к профилю.
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от NVIDIA

Для опробования GFN.ru нужно зарегистрироваться, а необходимость привязывать банковскую карту к профилю, чтобы воспользоваться бесплатной версией, отсутствует. Отмечается, что сервис не требует ввода промокода, однако подключение акции у некоторых пользователей может активироваться с задержкой.

С недавних пор приложение поддерживает трассировку лучей в виртуальных мирах. Российская версия GeForce Now предлагает геймерам сотни игр, которые поддерживаются даже слабыми компьютерами, смартфонами и Smart-TV. Они смогут сыграть в те игры, которые до этого приобрели в Steam, Epic Games Store, Uplay и в других магазинах.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:20

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