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Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на пользу"

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус высказался по поводу участия Степана Меньщикова в шоу "Дом-2. Спаси свою любовь". По мнению избранника Милены Безбородовой, шоумену стало лучше после прихода в Периметр, ведь он постоянно переживал из-за развода с бывшей женой Евгенией.
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на пользу"

Алексей Безус считает, что бывшая избранница пыталась выжать из Степана Меньщикова "последнее", ему просто стало легче, когда он рассказал об этом во всеуслышание, а иначе "сгрыз" бы себя изнутри. Как известно, Евгения - экс-жена шоумена, пришла в Периметр, чтобы договориться о сумме алиментов, но даже там бывшие влюбленные успели поругаться.

Алексей Безус считает, что без проекта "Дом-2" Степан Меньщиков погрузился бы в полную апатию, а наличие друзей и любимой женщины рядом дают ему силы идти дальше. Избранник Милены Безбородовой добавил, что на данный момент его коллега и так отдает все, что может, семье и детям, но все равно терпит постоянные нападки на себя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 12:23

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