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Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon 765G

В Сети появились новые сведения об ожидаемом смартфоне LG G9, который готовит к выпуску известный производитель. По некоторым данным, гаджет могут оснастить процессором Snapdragon 765G.

Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon 765G


Изначально эксперты предполагали, что разработчики LG используют для новой версии процессор Snapdragon 865. Но, судя по утечкам в Сети, это не так. Благодаря Snapdragon 765G обеспечивается поддержка мобильной связи 5G за счет работы интегрированной версии модема X52 5G. Чип функционирует на восьми ядрах Kryo 475 и может похвастаться тактовой частотой до 2,4 ГГц. В этом процессоре используется графический ускоритель под названием Adreno 620.

Если верить слухам, то разработчики расположили четверную камеру в тыльной части нового гаджета. Вырез для фронтальной камеры будет каплеобразным. LG G9 оснастят симметричным портом USB Type-C и стандартным гнездом для наушников 3,5 мм.

Компания LG официально представит смартфон в этом полугодии. Информации о том, какая будет стоимость модели G9, пока нет.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:06

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