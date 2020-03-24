Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon 765G





Изначально эксперты предполагали, что разработчики LG используют для новой версии процессор Snapdragon 865. Но, судя по утечкам в Сети, это не так. Благодаря Snapdragon 765G обеспечивается поддержка мобильной связи 5G за счет работы интегрированной версии модема X52 5G. Чип функционирует на восьми ядрах Kryo 475 и может похвастаться тактовой частотой до 2,4 ГГц. В этом процессоре используется графический ускоритель под названием Adreno 620.Если верить слухам, то разработчики расположили четверную камеру в тыльной части нового гаджета. Вырез для фронтальной камеры будет каплеобразным. LG G9 оснастят симметричным портом USB Type-C и стандартным гнездом для наушников 3,5 мм.Компания LG официально представит смартфон в этом полугодии. Информации о том, какая будет стоимость модели G9, пока нет.