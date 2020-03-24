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Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с Marvel

В Сети появились слухи о скором возвращении Роберта Дауни-младшего в фильмы производства студии Marvel. Предполагается, что компания пытается уговорить актера снова появиться на экранах в образе Тони Старка.

Как оказалось, главной проблемой в сотрудничестве Дауни-младшего с Marvel послужил размер выплачиваемого актеру гонорара. Однако после провального фильма “Удивительное путешествие доктора Дулиттла” звезда Голливуда изменил свое решение. Инсайдеры сообщают о том, что официально новый контракт не был подписан, но договоренность о возвращении Железного Человека в киновселенную уже есть. На раннем этапе разработки сейчас остается телешоу Ironheart, поэтому поклонники предполагают, что артист станет его частью. Также в Сети имеются сведения, что Роберт Дауни-младший намерен работать с Гвинет Пэлтроу.

В центре сюжета нового сериала Ironheart окажется вундеркинд Рири Уильямс, которой будет помогать ИИ по имени Тони. Многие предположили, что в проекте актер будет работать только голосом.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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