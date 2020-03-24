За сутки из Московской больницы в Коммунарке было выписано 70 пациентов
Главный врач Московской городской больницы №40 – Денис Проценко опубликовал на своей странице в Facebook статистические данные о случаях коронавируса. Согласно сообщению, на момент 24-го марта 2020 года, из Коммунарки выписано 70 пациентов.
Денис Проценко ежедневно публикует диаграммы и официальные сводки по количеству зарегистрированных обращений с симптомами COVID-2019. В своей записи от 24-го марта главный врач Государственной больницы в Коммунарке сообщил следующую информацию: «Состоит на лечении 412 человек. Из них: с диагнозом пневмония – 156; COVID – 82; в ОРИТ – 10; на ИВЛ – 1. Поступило — 29 пациентов и выписано —70». Через несколько часов после статистической заметки, медик обнародовал новые графики зафиксированных случаев заболеваемости.
Некоторые пользователи Сети выражают сомнение на счет достоверности данных, однако Денис Проценко отвечает абсолютно на все комментарии, сообщая, что публикует исключительно правдивую статистику, а не «белую и чистую для прессы». Кроме того, врач регулярно напоминает своим читателям о важности проверки любой информации и сохранении «холодного рассудка».
Также, по словам медика, не нужно впадать в крайности и делать тест на коронавирус «через каждые пять минут».
Денис Проценко ежедневно публикует диаграммы и официальные сводки по количеству зарегистрированных обращений с симптомами COVID-2019. В своей записи от 24-го марта главный врач Государственной больницы в Коммунарке сообщил следующую информацию: «Состоит на лечении 412 человек. Из них: с диагнозом пневмония – 156; COVID – 82; в ОРИТ – 10; на ИВЛ – 1. Поступило — 29 пациентов и выписано —70». Через несколько часов после статистической заметки, медик обнародовал новые графики зафиксированных случаев заболеваемости.
Некоторые пользователи Сети выражают сомнение на счет достоверности данных, однако Денис Проценко отвечает абсолютно на все комментарии, сообщая, что публикует исключительно правдивую статистику, а не «белую и чистую для прессы». Кроме того, врач регулярно напоминает своим читателям о важности проверки любой информации и сохранении «холодного рассудка».
Также, по словам медика, не нужно впадать в крайности и делать тест на коронавирус «через каждые пять минут».