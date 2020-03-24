Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big «Uno»

В подписи к опубликованному ролику авторы написали, что не попадали в слова и не учили движения. «Боня и Кузьмич» также отметили, что «у них нет Димы», имея в виду «Пухляша» Дмитрия Красилова. При этом артисты выразили группе Little Big свою поддержку и заявили, что будут болеть за участников на «Евровидении» в следующем году. В пародии можно увидеть, как Михаил Кузьминых и его коллега Юлия Старикова танцуют в окружении массовки. Клип похож на оригинальную версию, где звезды исполняли забавные движения с серьезными лицами.Поклонники пермского дуэта и музыкального коллектива остались в восторге от клипа «Бони и Кузьмича». Как отметил один из подписчиков, проект оказался лучшим из всего, что он видел за последние 30 лет.Little Big должны были представлять РФ на «Евровидении» в этом году. Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили и для участия в нем в 2021 году группе нужно выпустить новый трек.