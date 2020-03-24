В США призвали перенести дату Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса





Призыв США перенести Олимпиаду-2020, которая должна была состояться в Токио, связана с обострившейся ситуацией по распространению коронавируса. В совместном заявлении председатель совета директоров американского Олимпийского комитета Сьюзен Лайонс и исполнительный директор Сара Хиршланд сослались на пожелания спортсменов. Опрос был проведен среди 4000 атлетов, среди которых 65% сообщили, что их способность тренироваться серьезно пострадала, или они вообще не могут подготовиться к соревнованиям ввиду ограничений из-за вспышки COVID-19.На вопрос, считают ли спортсмены, что Игры могут быть «проведены честно, если они состоятся в соответствии с графиком», 68% респондентов ответили «нет». Эксперты также сообщили, что хотя нынешние проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, серьезные препятствия для условий тренировок, допинг-контроля и процесса квалификации не могут бы преодолены вовремя. Поэтому, намеченная дата проведения соревнований с 24 июля по 9 августа не устраивает власти Норвегии, Словении, Сербии, Хорватии, Франции, Испании, Бразилии, Новой Зеландии, Канады и Австралии.