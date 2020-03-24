В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021 году





По словам Владимира Барсука, который возглавляет СибНИА им. Чаплыгина, электролеты характеризуются сокращенным расходом топлива и уменьшенным количеством вредных выбросов. Ученые активно трудятся над созданием гибридных установок, так как за ними будущее авиационной техники. В проекте «Электролет СУ-2020» задействованы представители четырех предприятий. Старт испытаний запланирован на 2021 год, это долгосрочная программа. Строительством моторов занимаются специалисты Центрального института авиационных моторов. После того, как они будут готовы, состоится летный эксперимент, по оценке которого будет принято решение об эффективности и целесообразности предложенного инженерного решения.Осенью прошлого года сотрудники СибНИА провели испытание генератора, предназначенного для питания ГСУ. В этом месяце инженеры оборудовали этим аппаратом самолет Як-40, который станет демонстрационной версией электролета.