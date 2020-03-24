АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021 году

Группа ученых из Уфы и Новосибирска сообщила о том, что испытания двигателя для электролета в РФ они начнут в 2021 году. Речь идет об исследовательском проекте «Электролет СУ-2020», в рамках которого создаются самолеты, оснащенные гибридными силовыми установками.

В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021 году


По словам Владимира Барсука, который возглавляет СибНИА им. Чаплыгина, электролеты характеризуются сокращенным расходом топлива и уменьшенным количеством вредных выбросов. Ученые активно трудятся над созданием гибридных установок, так как за ними будущее авиационной техники. В проекте «Электролет СУ-2020» задействованы представители четырех предприятий. Старт испытаний запланирован на 2021 год, это долгосрочная программа. Строительством моторов занимаются специалисты Центрального института авиационных моторов. После того, как они будут готовы, состоится летный эксперимент, по оценке которого будет принято решение об эффективности и целесообразности предложенного инженерного решения.

Осенью прошлого года сотрудники СибНИА провели испытание генератора, предназначенного для питания ГСУ. В этом месяце инженеры оборудовали этим аппаратом самолет Як-40, который станет демонстрационной версией электролета.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Самойлова оказалась взаперти с семьей из-за пандемии…
Анастасия Голд: "Я пыталась сбежать от…
В Сети разместили характеристики появившегося в AI Benchmark смартфона OnePlus 8…
Алексей Безус: "Участие в шоу "Спаси свою любовь" пошло Степе на…
В России на месяц стал бесплатным облачный игровой сервис GeForce Now от…
Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на…
Смартфон LG G9 могут оснастить процессором Snapdragon…
Роберт Дауни-младший может возобновить сотрудничество с…
Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за…
Британский телеканал показал первую часть документального сериала «Путин: История русского…
Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» снял пародию на клип группы Little Big…
В РФ ученые начнут испытания двигателя для электролета в 2021…
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила…
Ученые определили, сколько родственников может быть среди…
Американские ученые предложили новую методику по борьбе с…
Сергей Шойгу проверился на коронавирус после возвращения из…
За сутки из Московской больницы в Коммунарке было выписано 70…
Ученые определили край Млечного…
Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное…
Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R.…
Появились новые данные о лабораторном происхождении…
Врач-инфекционист рассказал о механизме заражения новым…
В США призвали перенести дату Олимпиады-2020 из-за пандемии…
Анна Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших…
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут…
Президент UFC Дана Уайт нашел подходящее место для боя Хабиба Нурмагомедова с Тони…
Huawei Kirin 820 5G с Mali-G57 превзошел по производительности Snapdragon…
Эксперты «Росконтроля» назвали лучшее овсяное печенье отечественного…
Просмотреть все новости