Сергей Лазарев считает себя временно безработным из-за коронавируса

Сергей Лазарев отметил, что в связи с ограничениями, введенными в условиях коронавирусной инфекции, остановилась вся его артистическая деятельность. Отмена поездок, концертов, съемок и гастролей состоялась на неопределенное время, и певец, так же как и многие отечественные артисты, не знает на какие даты можно уже строить планы. Исполнитель отметил, что они, обычно, составляют график работы еще на год вперед, а в данное время ничего из запланированного невозможно осуществить. «Улыбаемся и машем», - добавил артист. Также он подчеркнул, что считает здоровье людей наиболее важным, однако очень бы хотел, чтобы эта ситуация как можно быстрее закончилась. Через несколько часов после публикации артист удалил свой пост.Для поднятия настроения своим поклонникам Сергей Лазарев опубликовал свой отредактированный снимок, на котором он «заметно толще», нежели в реальной жизни. Свою публикацию артист подписал словами: «После карантина». Фото до и после «преображения» певец также поместил в Stories своего микроблога в Instagram.