Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила болезнь





Участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова подхватила серьезное заболевание. Зрители телестройки знают, что десять дней назад шоу «Спаси свою любовь» переехало на Сейшельские острова. Пока остальные участники отдались отдыху и наслаждению долгожданным отпуском, Африкантова не может просто подняться с кровати.Марина на своей странице в социальной сети поделилась с подписчиками страшными симптомами подкосившей её болезни. По словам Африкантовой, сначала пришла резкая головная боль и легкая тошнота, но постепенно дошло до рвоты. В таком состоянии девушка с огромным трудом смогла добраться до яхты, которая сейчас приютила участников, и еле избежала потери сознания в душевой кабине.Как рассказала поклонникам Марина, она боится, что ни лекарства, ни продолжительный сон не излечили её от головной боли и других малоприятных симптомов. Сама девушка предполагает у себя отравление. Чтобы избежать возможного ухудшения, блондинка решила не покидать кровать и ничего не есть.