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Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила болезнь

Марина Африкантова рассказала своим поклонникам, что у её болезни ужасные симптомы. Из-за недуга она не может насладиться своим отдыхом на Сейшельских островах.
Участницу «Дом-2» Марину Африкантову подкосила болезнь

Участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова подхватила серьезное заболевание. Зрители телестройки знают, что десять дней назад шоу «Спаси свою любовь» переехало на Сейшельские острова. Пока остальные участники отдались отдыху и наслаждению долгожданным отпуском, Африкантова не может просто подняться с кровати.

Марина на своей странице в социальной сети поделилась с подписчиками страшными симптомами подкосившей её болезни. По словам Африкантовой, сначала пришла резкая головная боль и легкая тошнота, но постепенно дошло до рвоты. В таком состоянии девушка с огромным трудом смогла добраться до яхты, которая сейчас приютила участников, и еле избежала потери сознания в душевой кабине.

Как рассказала поклонникам Марина, она боится, что ни лекарства, ни продолжительный сон не излечили её от головной боли и других малоприятных симптомов. Сама девушка предполагает у себя отравление. Чтобы избежать возможного ухудшения, блондинка решила не покидать кровать и ничего не есть.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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