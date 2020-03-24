Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное обнищание





Теледива Алена Водонаева прокомментировала в своем личном блоге экономическую ситуацию в стране, а также мире. Оказывается, сложившаяся ситуация очень сильно беспокоит звезду проекта «Дом-2». Она планировала провести свой отпуск в США, как и в прошлом году, когда отмечала свой день рождения.Теперь же Алена жалуется, что, скорее всего, все ее лето пройдет в Геленджике. Там она приобрела квартиру и рассчитывала на то, что ее сын под пристальным вниманием бабушки и дедушки сможет проводить время на берегу Черного моря. Однако ситуация с курсом валюты складывается так, что отправится туда и сама Алена Водонаева. По ее словам, нынешняя стоимость доллара вряд ли даст ей возможность вновь отпраздновать свой праздник за океаном.