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Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное обнищание

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Водонаева переживает, что из-за ситуации, которая складывается на данный момент вокруг доллара, ей придется отменить поездку на отдых в США. Красотка в очередной раз пожаловалась своим поклонникам на то, что экономика в мире крайне нестабильна.

Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное обнищание

Теледива Алена Водонаева прокомментировала в своем личном блоге экономическую ситуацию в стране, а также мире. Оказывается, сложившаяся ситуация очень сильно беспокоит звезду проекта «Дом-2». Она планировала провести свой отпуск в США, как и в прошлом году, когда отмечала свой день рождения.


Теперь же Алена жалуется, что, скорее всего, все ее лето пройдет в Геленджике. Там она приобрела квартиру и рассчитывала на то, что ее сын под пристальным вниманием бабушки и дедушки сможет проводить время на берегу Черного моря. Однако ситуация с курсом валюты складывается так, что отправится туда и сама Алена Водонаева. По ее словам, нынешняя стоимость доллара вряд ли даст ей возможность вновь отпраздновать свой праздник за океаном.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18

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