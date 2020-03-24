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Ученые определили, сколько родственников может быть среди однофамильцев

Ученые после изучения Y-хромосом определили, сколько близких и дальних родственников может быть среди однофамильцев. Также исследователи рассказали, какие данные еще можно узнать с помощью проведения генетического анализа, и выявили общего предка у многих людей по мужской линии.

Ученые определили, сколько родственников может быть среди однофамильцев


В 2012 году ученые из Испании и Италии решили установить происхождение известного мореплавателя Христофора Колумба. Исследователи нашли его однофамильцев в Италии и немного больше в Испании. Всех их попросили сдать свои генетические образцы для проведения анализа ДНК. При этом, в исследовании принимали участие только мужчины, так как и Y-хромосома, и фамильное имя передается по линии отца. Результаты продемонстрировали несколько иное, чем ожидали ученые. Они не определили, откуда родом Христофор Колумб, но у его испанских однофамильцев проследили наличие общего предка. Оказалось, что у фамилий, которые распространены в стране, большое количество родственных линий, но каждая из них объединяет меньшее число их потомков. Ситуация с редкими именами обстоит «с точностью до наоборот».

Позже группа ученых провела еще одно исследование, которое выявило, что носители редких испанских фамилий родственники друг другу. Такие выводы были сделаны после изучения образцов ДНК двух тысяч людей, которые являлись носителями одного из 37 родовых имен. При этом, если люди проживали в одном регионе, то это не было гарантией того, что они родня. Также ученые установили, что редкие фамилии начали появляться примерно 500-800 лет назад.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:36

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