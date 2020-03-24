Ученые определили край Млечного Пути





Так как люди не имеют возможности выбраться за границы Галактики и сделать ее изображения извне, все вычисления происходят на основе расстояний до ее крайних объектов. Точно так же, как Солнечная система не заканчивается поясом Койпера, так и весь Млечный Путь растягивается дальше наблюдаемых границ. Ранее считалось, что диаметр ее диска достигает примерно 260 тысяч световых лет. Тем не менее новое исследование ученых из Даремского университета Великобритании отодвинули указанные границы до диаметра в 1,9 млн световых лет.Диск Галактики находится в окружении гигантской сферы темной энергии, которую невозможно увидеть. При этом существование этой сферы подтверждается фактом, что звезды на краях Млечного Пути движутся намного интенсивнее, чем должны были бы в случае, если бы на них влияли гравитационные силы лишь видимой материи. Проведенное астрофизиками космологическое моделирование продемонстрировало радиальное расстояние от центра Галактики до границ, где влияние темной материи завершается, равное около 950 000 световым годам.