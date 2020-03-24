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Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно записи на странице разработчика в Facebook, публикация снимка была приурочена годовщине выпуска первой части шутера.
Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2

15-го мая 2018 года генеральный директор компании Сергей Григорьевич анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра является шутером от первого лица в открытом мире с элементами survival horror и ролевой игры. Действие игры происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Первоначальная работа над второй частью компьютерного проекта началась еще в 2009 году, но через два года, создатели приостановили разработку после роспуска руководителем команды GSC Game World. Однако вчера, 23 марта, в Сети появился первый официальный скриншот, свидетельствующий о скором появлении продолжении «Тени Чернобыля».

Согласно сообщению на странице студии в Facebook, сотрудники компании назвали S.T.A.L.K.E.R. 2 самой амбициозной и масштабной игрой. «Мы понимаем, что должны дать вам многое, а именно вторую главу великой саги, которая достойна своего наследия», - отмечают разработчики. Они буквально приоткрыли завесу и продемонстрировали скриншот мультиплатформенного проекта, как «первый взгляд со стороны»

Напоследок авторы шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 напомнили пользователям Сети о важности самоизоляции в связи с карантином.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:18

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