Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса





Журналисты утверждают, что китайские и американские ученые исследовали в 2015 году патогены, которые включали в себя типы MERS и SARS, к которым относится новый коронавирус. Речь идет о публикациях в издании Nature Medicine, соавторами которых оказались эксперты из Уханьского института вирусологии. В этих трактатах изложены методики синтеза искусственного инфекционного агента, а также результаты проверки его влияния на мышей и клетки эпителия легких человека.В то же время отмечается идентичность генетического материала SARS-CoV-2 с коронавирусом, поражающим летучих мышей из Китая. Хотя дикая разновидность патогена не может заражать человека, ученые не исключают возможности мутации или модификации в лабораторных условиях. Стоит отметить, что слухи об искусственной природе инфекции COVID-19 пока не получили официального подтверждения от ВОЗ или других организаций здравоохранения, которые заслуживают доверия.