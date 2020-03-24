Врач-инфекционист рассказал о механизме заражения новым коронавирусом





Тимур Бессараб сообщает, что новая коронавирусная инфекция принадлежит к группе ОРВИ. Ее главной опасностью является способность быстрого перехода от одного человека к другому, приводя к развитию осложнений, особенно у людей пожилого возраста. В организм COVID-19 проникает путем нападения на клетки, которое совершается подменой молекул, а не через мембрану. Белки коронавируса активизируются в организме вместо молекул, что приводит к трудностям распознавания заболевания иммунной системой. В этом и заключается разрушительное функционирование вируса.Врач-инфекционист отмечает, что в случае наличия симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, следует проконсультироваться с доктором, и следовать его назначениям, а не заниматься самолечением в случае ухудшения состояния. Также необходимо придерживаться всех рекомендаций, существующих в условиях коронавируса, а именно: регулярно мыть руки, выходить из дома лишь в случае крайней необходимости, дезинфицировать наиболее часто используемые предметы, устройства, и помещения. Во время посещения общественных мест нужно соблюдать дистанцию, не касаться носа, рта или глаз.