Анна Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших пациентов





Глава Роспотребнадзора ссылается на научные исследования, которые проводятся по всему миру в связи со стремительным распространением коронавируса. Анна Попова напомнила, что для того, чтобы избежать заражения COVID-19, необходимо придерживаться простых правил. Нужно часто мыть руки, пользоваться медицинскими масками и не посещать массовые мероприятия. Кроме этого, исключить контакт с людьми, у которых имеются признаки заболевания, и с теми, кто вернулся из эпидемиологически неблагоприятных государств.В случае, если появятся признаки заражения коронавирусом, необходимо позвонить врачу и не заниматься самолечением.