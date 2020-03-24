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Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова разместила новый пост на своей странице в социальной сети Instagram, которым чрезвычайно заинтриговала своих поклонников. Она опубликовала снимок с Еленой Степаненко.
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими

Бывшая супруга Евгения Вагановича Петросяна на фото одета в ярко-синий пиджак, на котором алый принт в форме женских губ. Сама певица выбрала голубые джинсы, черный топ и пиджак, рукава которого украшены пайетками. В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".

По её словам женщина, на чьём юморе выросли многие ровесники певицы, и сама Ольга станут вести новое шоу. Исполнительница не раскрыла никаких подробностей будущего проекта, но отметила, что подобного партнерства её подписчики наверняка не ожидали.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись полтора года назад. Вместе они прожили более 30 лет. За последнее время Степаненко явно преобразилась. Она сбросила вес и стала выглядеть моложе. После многих предложений от телеканалов она, наконец, согласилась на место соведущей нового телевизионного шоу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:54

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