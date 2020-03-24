Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими





Бывшая супруга Евгения Вагановича Петросяна на фото одета в ярко-синий пиджак, на котором алый принт в форме женских губ. Сама певица выбрала голубые джинсы, черный топ и пиджак, рукава которого украшены пайетками. В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".По её словам женщина, на чьём юморе выросли многие ровесники певицы, и сама Ольга станут вести новое шоу. Исполнительница не раскрыла никаких подробностей будущего проекта, но отметила, что подобного партнерства её подписчики наверняка не ожидали.Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись полтора года назад. Вместе они прожили более 30 лет. За последнее время Степаненко явно преобразилась. Она сбросила вес и стала выглядеть моложе. После многих предложений от телеканалов она, наконец, согласилась на место соведущей нового телевизионного шоу.